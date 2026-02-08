Josep Garcia impone su ley y gana la Xtreme de Bassella

Alguna de las zonas de la exigente Xtreme pusieron a prueba a los pilotos ante la atenta mirada de numerosos aficionados. - MIQUEL ROVIRA

La decimosexta edición de la Bassella Race 1 levantó ayer el telón con el barcelonés Josep Garcia (KTM) como gran protagonista. El vigente campeón de España y del mundo de enduro impuso su ley y se anotó la victoria de forma clara en la prueba Xtreme, reeditando el triunfo que ya logró el año pasado.

Fue el que mejor se adaptó al circuito de obstáculos y ya en su semifinal dejó constancia de su buen momento. Marcó el mejor registro, con 12:21, superando en casi un minuto a Mario Román y a Marc Fernández (Gas Gas), mientras que la otra semifinal se la llevó el sueco Eddie Karlsson, que superó por poco más de tres segundos al búlgaro Teodor Kabakchiev (Sherco), varias veces campeón del mundo júnior de Superenduro y del Estatal de Hard Enduro.

En la gran final, Garcia no dio ninguna opción y se llevó la victoria con un margen de algo más de un minuto sobre Kabakchiev, mientras que el madrileño Alfredo Gómez (Beta), que había sido cuarto en su semifinal, completó el podio de la prueba extrema. Karlsson acabó en la cuarta posición y Jaume Betriu (KTM) fue el mejor leridano con su octava posición, a unos dos minutos y medio del ganador, aventajando, entre otros, al trialero Jaime Busto, décimo, que hoy disputará el Trial de Barcelona de Xtrial.

En la jornada de ayer también se disputaron las categorías de Trail, Classics y Kids. En las carreras infantiles, Marco Font se impuso en 125 por delante de Nael Clément y Kuba Szeffs, mientras que en 85 triunfó Joan González, que superó a Àlex Esteban y Montoya Pérez. En la prueba de motos clásicas, Xavier Castey dominó la Race A, seguido de Isidre Cha y Josep Maria Ortiz, y Nil Bussot la Race B, por delante de Albert Esteban y Gerard Farrés.

En la prueba de Trail, que constaba de tres categorías, Marc Truyols se anotó la victoria en la disciplina Ligera, seguido de Toni Povedano y Guillem Inglés. En Maxitrail el más rápido fue Jordi Quer, de Juneda, que le ganó la partida al cambrilense y excampeón del mundo de enduro Iván Cervantes, siendo Javier Vega tercero. Finalmente, en Race Media victoria para el dakariano Gerard Farrés, seguido de Kirian Mirabet y Mario Roman. La Bassella Race concluye hoy con la disputa de la prueba multitudinaria.