Lollobrigida y Von Allmen, primeros oros

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La primera jornada oficial de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 dieron las primeras medallas, tanto en esquí como en patinaje. El suizo Franjo Von Allmen, vigente campeón mundial de descenso, se convirtió ayer en el primer campeón olímpico al ganar la disciplina reina del esquí alpino. Von Allmen, de 24 años, ganó al cubrir la pista Stelvio de Bormio, de 3.442 metros –con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023–, en un tiempo de un minuto, 51 segundos y 61 centésimas, veinte menos que el italiano Giovanni Franzoni, que fue segundo, y con una ventaja de medio segundo exacto sobre el también italiano Dominik Paris, que logró el bronce. Von Allmen sucede en el historial olímpico de esta disciplina a su compatriota Beat Feuz, ya retirado.

Por su parte, la italiana Francesca Lollobrigida fue la más rápida en la final de 3.000 metros de patinaje de velocidad, con un tiempo de 3:54.28 que, además de valerle el oro, marcó un nuevo récord olímpico en la distancia, la primera medalla de oro para el país anfitrión de estos Juegos.

En otro orden de cosas, la biatleta italiana Rebecca Passler, que fue suspendida provisionalmente antes del comienzo de los Juegos debido a un positivo en letrozol, presentó ayer un recurso a la División Ad Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar la anulación de la sanción y poder participar en el evento.

Asimismo, la manifestación convocada ayer en Milán contra los Juegos provocó choques entre la policía y algunos asistentes, que llegaron a lanzar fuegos artificiales a los agentes. Los agentes antidisturbios respondieron con cargas, agua a presión y gases lacrimógenos.