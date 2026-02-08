Triunfo del Robles Lleida para acercarse a la salvación

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Robles Lleida logró una victoria clave en casa ante el Talenom Boet Mataró (69-51) para seguir en la pelea por la permanencia en la Liga Femenina 2 y, además, ganar el ‘basket average’ a un rival directo. El partido comenzó igualado con un primer cuarto que terminó 19-17. El punto de inflexión llegó en el segundo, tras un parcial de 13-0 que permitió a las leridanas ganar al descanso (38-27). En la segunda mitad, el Robles mantuvo el control y supo administrar la renta hasta cerrar un triunfo vital (69-51). Tras el partido, el técnico del Robles, Rubén Petrus, aseguró que “el equipo ha estado muy bien y serio. Ha sido un día redondo, de buena faena y acierto”.