Esta es la camiseta inspirada en las batas de los sanitarios que el Hiopos Lleida lucirá contra el Girona

Representantes del Hiopos y el Robles Lleida visitaron ayer el aula hospitalaria del Arnau de Vilanova con la equipación especial. - FORÇA LLEIDA

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra este domingo, el Força Lleida ha impulsado una campaña solidaria bajo el lema “Un partit que ens uneix. Tu també el jugues’, que tendrá su momento central en el partido entre el Hiopos y el Girona en el Barris Nord (12.00).

En el encuentro de este domingo, el equipo leridano vestirá una camiseta especial, diseñada en exclusiva para la ocasión, de color azul turquesa. Según explicó el club, la equipación está inspirada en la bata del personal sanitario del área infantil del hospital Arnau de Vilanova y quiere rendir homenaje a “quienes cuidan, escuchan y sostienen a los pacientes más pequeños. Los colores y el concepto visual evocan limpieza, calma y esperanza”.

La iniciativa se completa con la puesta a disposición de 12 camisetas oficiales de juego, las mismas que vestirán los jugadores durante el partido. Se trata de unidades únicas, de edición limitada y firmadas por la plantilla si así se solicita. Estas camisetas no se venderán, sino que se asignarán como agradecimiento a donaciones directas a AFANOC, siguiendo un procedimiento previo de inscripción mediante un formulario que el club habilitará mañana.

Además, el club pondrá a la venta el día de partido 100 bufandas solidarias, al precio de 20 euros, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la AFANOC.

Carla Fernández, Oriol Paulí y Laura Biczó con una niña ingresada.Robles Lleida

En el marco de la campaña, una representación de jugadores del Hiopos Lleida, jugadoras del Robles Lleida y miembros de la directiva, acompañados por la mascota del club (Hèlix), visitaron ayer el aula hospitalaria del Arnau de Vilanova para ofrecer un momento de ilusión a los niños ingresados, mostrar su apoyo a las familias y reconocer la labor del personal sanitario. Durante la visita se entregó una de las camisetas especiales con el número 5, en referencia a la planta del hospital donde se encuentra el área de pediatría.