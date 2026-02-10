Los tres leridanos presentes en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d'Ampezzo 2026, Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell, se estrenan hoy con la disputa del esprint individual de esquí de fondo. Es la cuarta vez en la historia que Lleida tendrá a tres representantes de la provincia, el récord hasta el momento. Pueyo, que ya debutó en Pekín 2022, afronta la prueba con el reto de meterse en las eliminatorias y optar a un diploma olímpico que sería histórico. Por su parte, Sellés y Colell, que hacen su bautizo olímpico, parte con el reto de pasar el corte y meterse en el Top 30.

“Estamos bien, llevamos aquí ya desde el día 3. Hemos analizado la pista bastantes veces, ya hemos competido aquí y estamos con muchas ganas. Hemos afinado todos los detalles que había que afinar, así que vamos con muchas ganas”, señaló Pueyo, de 24 años y nacido en Badalona, aunque desde los seis años reside en La Seu d’Urgell, donde se ha formado como fondista, si bien en sus inicios compaginó varios deportes.

“Siendo cadete llegó a disputar el Campeonato de España de piragüismo, atletismo y esquí de fondo, aunque ya con 16 se decantó por el esquí”, recuerda su padre, David Pueyo, quien asegura que “siempre le hemos inculcado los valores de la humildad y el trabajo. Siempre le hemos dicho que esto es pasajero, que no durará toda la vida, y hay que estar preparado”. Jaume no es el único olímpico de la familia, ya que su tío Ricardo participó en los Juegos de verano de Seul’88, en la disciplina de marcha.

Sellés, por su parte, admitió que están “con muchas ganas ya de estar en la línea de salida. Vamos a darlo todo”, mientras que Colell comentó que “nos centramos básicamente en mejorar lo que podemos mejorar”, puntualizó.

En U18, el también leridano Pau Baqué, que en el esprint se colgó la medalla de bronce, firmó el noveno puesto en la individual, que estuvo dominada por el norteamericano Benjamin Bigwood. Los dos leridanos se trasladan esta semana a Surnadal, Noruega, para tomar parte en la segunda prueba del circuito de jóvenes.

Por otra parte, el domingo se disputó en Boí Taüll la Copa de España individual de esquí de montaña, en la que Lleida se colgó cuatro medallas. Jan Caselles, de Montcortés y perteneciente al CEPS de La Pobla de Segur, logró el oro en la categoría U13, como ya hiciera el sábado en el estatal de esprint, mientras que Mariona Rovira, de Talló, repitió la plata en U18, el mismo metal que se colgó Jordi Alís, de La Seu d’Urgell, en la categoría absoluta, en la que el pallarés Marc Ràdua fue octavo.

Aina Garreta roza el podio en la Copa del Mundo de esquí de montaña

La leridana Aina Garreta se quedó muy cerca de conseguir su primera medalla en la Copa del Mundo de esquí de montaña. La esquiadora de La Pobla de Segur firmó el cuarto puesto en la prueba individual de U20 que cerraba la Copa disputada durante esta pasada semana en Berchtesgaden, en Alemania. La integrante del CEPS entró con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 15 segundos, a poco más de medio segundo de la medalla de bronce.

Von Allmen logra su segundo oro en los Juegos

El suizo Franjo von Allmen, ganador el sábado del descenso, logró ayer su segundo oro en los Juegos de Milano-Cortina 2026, al imponerse en la combinada por equipos.

Investigan un defecto de fábrica de las medallas

Varios medallistas olímpicos acusaron en estos primeros días de competición problemas con las medallas, al parecer con un enganche demasiado endeble que hace que se suelten con facilidad, lo que preocupa a la organización, que ya lo está investigando.