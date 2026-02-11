Aixa Charah, del Pardinyes a la selección de Marruecos

“Aún estamos viviendo un sueño”. Este el sentimiento de la familia de Aixa Charah (Bell-lloc, 24/6/2010), portera del equipo juvenil del Pardinyes, que en pocos días ha pasado, sin esperarlo, de afrontar una nueva semana con su equipo a concentrarse con la selección sub-17 de Marruecos.

Su padre, Omar Charah, originario del país africano, explicó a SEGRE que el pasado jueves recibió una llamada de la Federación de Marruecos, que también contactó con el club, para que Aixa, solo de 15 años, se uniera a la concentración que está llevando a cabo la selección sub-17 en San Pedro del Pinatar (Murcia). “Se pusieron en contacto con nosotros y no teníamos ni idea de que había la opción de que pudiera ser convocada, porque hasta entonces nadie nos había avisado ni puesto sobre la pista. Evidentemente, supuso un gran orgullo y el viernes mismo la llevamos hacia allí para que se uniera a la concentración”, relata con orgullo su padre.

El combinado marroquí participa durante esta semana en la MIMA Cup, un torneo con ocho selecciones en el lujoso Pinatar Arena que forma parte de la preparación de cara al Mundial sub-17 del mes de octubre, del que precisamente es anfitrión. Marruecos debutó el martes con un triunfo ante Escocia (2-1), aunque la leridana esperó en el banquillo. Pese a ello, desde la concentración Aixa reconoce que “estoy muy contenta y agradecida a la Federación por vivir esta oportunidad” y espera poder estrenarse el viernes, en el partido ante los Estados Unidos.

La joven leridana cumple su tercera temporada en el Pardinyes, al que llegó procedente del CEPU, donde empezó su trayectoria. Sus inicios fueron como jugadora de campo, pero “cuando falló la portera ella se colocó allí y con el tiempo un entrenador nos dijo que podía tener futuro en la portería. Se le daba bien”, indica su padre. “Nos han dicho de la Federación que les cuesta mucho encontrar porteras y la verdad es que es una oportunidad muy grande para ella, sabiendo que el Mundial es de aquí pocos meses. Para nosotros es un sueño y un orgullo grande”, zanjó.