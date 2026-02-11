El AEM convoca una asamblea por la derrama para el nuevo césped

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La junta directiva del AEM reaccionó ayer con un comunicado después de que varias familias del club devolvieran los recibos de la derrama para costear las obras de sustitución del césped del Recasens. La acción de algunos padres y madres de jugadores del club, que se negaron a pagar el primero de los tres plazos de 40 euros de la derrama, propició la respuesta del AEM, que se disculpó “por no haber informado con más antelación”, dejando claro que “en ningún caso ha existido la voluntad de ocultar información ni de actuar sin transparencia”.

En esta línea, la junta explicó en el comunicado que la renovación del césped se hizo “de manera urgente e inaplazable”. Un hecho que impidió que la comunicación “pudiera realizarse con la antelación y el detalle deseable”. En consecuencia y, con el objetivo de explicar con claridad la situación, el club leridano “convocará una asamblea informativa” para resolver las dudas de una derrama que se planteó para “afrontar el coste sin comprometer la viabilidad económica de la entidad”.

Por otro lado, el primer equipo femenino, que no jugó el fin de semana tras la suspensión del partido ante el Betis por la borrasca Marta, afronta hoy (19.00/Lleida En Joc) las semifinales de la Copa Catalunya ante el Ona Sant Adrià, de Segunda RFEF. Las leridanas llegan al duelo con el objetivo de plantarse en la segunda final de la historia del club, tras la que ganó el filial en 2023, donde ya las espera el CE Europa, que eliminó al Barça B (3-1). El técnico del AEM, Rubén López, aseguró en la previa del partido que el equipo “llega con muchas ganas de jugar este partido. A nivel personal y de club estamos muy ilusionados y queremos ganar la Copa Catalunya”.