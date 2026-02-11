El Hiopos Lleida sigue sin encontrar base tras una docena de intentos infructuosos

Sin prisa pero sin pausa. Esta es la premisa que se ha marcado el Hiopos Lleida en la búsqueda del base que no solo debe suplir la marcha de Kristers Zoriks sino, sobre todo, paliar el déficit que tiene el equipo a la hora de generar juego colectivo en ataque. La situación clasificatoria permite trabajar con cierta holgura y sin la presión que marcó buena parte de la temporada pasada. Con cuatro victorias de ventaja sobre la zona de descenso, el conjunto de Gerard Encuentra vive un escenario muy distinto al de hace un año por estas mismas fechas, cuando estaba igualado a triunfos con el equipo que ocupaba entonces la segunda plaza de descenso –Girona– y también con el Granada y el Andorra, mientras que el colista Coruña solo tenía dos triunfos menos, no como ahora, que el cuadro granadino está a siete de los leridanos.

Entonces los refuerzos eran una necesidad imperiosa para salir del hoyo, ya fuera para reforzar la zona interior –muy mermada durante toda la Liga– o en la búsqueda de un anotador –poco después llegó Batemon–. Ahora la situación es otra y el club no quiere precipitarse lo más mínimo. En las oficinas se valoran opciones y se mantiene un seguimiento constante del mercado, pero sin la necesidad de tomar decisiones inmediatas, aunque las alternativas que han barajado desde mucho antes de la marcha de Zoriks –una docena–, no han fructificado de momento.

Las causas han sido varias, pero principalmente por las altas pretensiones de los jugadores o por el interés de estos de jugar competición europea, al margen de que algunos de ellos no se adecuaban al perfil que se busca el Hiopos: un base anotador, que genere ventajas ofensivas y tenga amenaza de tres puntos. “Fichar por fichar no lo vamos a hacer”, ese es el mensaje que se lanza desde el club, que se insiste en la confianza plena en la actual plantilla, que es la que ha conseguido un balance de 8 victorias y 11 derrotas, impensable a principio de temporada a estas alturas de la competición.