Históricos Pueyo y Sellés

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Jaume Pueyo (CEFUC) y Bernat Sellés (CEFCEN) volvieron a hacer historia para el esquí de fondo español en su estreno en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. Los dos leridanos lograron por primera vez situar a dos fondistas españoles en el top 30 de una prueba olímpica, en este caso en la especialidad del Sprint Clásico, un hecho que tan solo se ha repetido una vez, en la Copa del Mundo de Ruka (Finlandia) del año pasado, en la que Pueyo acabó decimoctavo y Sellés vigésimo cuarto. Ayer, el de La Seu d’Urgell fue duodécimo y el de Bellver de Cerdanya el 29. El también leridano Marc Colell (CEFUC) no pudo superar la clasificatoria y terminó en la posición 55.

Pueyo sería el primero en competir y tenía claro que no podía guardarse nada para llegar con opciones reales de hacer una gran clasificatoria. En el primer intermedio, situado en el km 0,8, estaba decimosexto, pero remontó y concluyó en el top 12, un magnífico resultado que le permitía desquitarse de su anterior experiencia olímpica en Pekín 2022, donde se quedó fuera por escasas centésimas. Por su parte, Sellés fue una de las sorpresas positivas de la jornada al colarse con el 29 mejor tiempo de la clasificatoria, que le daba acceso a las baterías, de las que quedaría fuera Colell.

En los cuartos de final, Jaume Pueyo arrancó muy bien situado y con una estrategia clara: esperar a la subida para intentar colarse entre sus rivales y acceder a las semifinales, las que serían las segundas de la temporada para él tras el espectacular Top 7 de Oberhof (Alemania). El plan fue perfecto y, de hecho, se colocó primero a falta de 250 metros, pero en la recta final fue superado por el resto de sus rivales, quedando sexto en su serie que le relegaba a la posición 26 definitiva.

Tras la prueba, sus sensaciones eran agridulces. “Me he encontrado muy bien, creo que he hecho una buena estrategia. Me he equivocado de traza en el último tramo, he cogido la más lenta y eso ha hecho que se me acabara el ‘gas’ antes y la recta de meta ha sido muy mala. Estoy contento porque he mejorado mi nivel en estilo Clásico”, dijo el urgelense.

Bernat Sellés también arrrancó bien, pero en una de las bajadas perdió el rebufo y se quedó descolgado, acabando en el sexto puesto de su serie y cerrando su participación con un meritorio puesto 29. “Estoy muy contento. He cumplido con mi objetivo. Venía soñando con este día y haberme colado en el top 30 en mis primeros Juegos me produce una gran felicidad”, señaló. Colell, por su parte, destacó que “ha sido un Sprint duro, no era el resultado que esperaba, pero lo he dado todo”, señaló.

El noruego Johannes Klaebo se colgó el séptimo oro por delante del estadounidense Ben Ogden, plata, y del también noruego Oskar Opstad Vike, bronce.

Primer transgénero en unos Juegos invernales

El esquiador sueco Elis Lundholm se convirtió ayer en el primer deportista abiertamente transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. De 23 años, Elis se identifica como hombre, pero participó en la clasificación femenina de la modalidad de baches, en la que terminó última.

Prohíben un casco por las víctimas de la guerra

El COI ha prohibido a un piloto ucraniano de skeleton llevar un casco en homenaje a los deportistas fallecidos de su país durante la guerra en Ucrania. El casco muestra imágenes de media docena de atletas de su país, algunos olímpicos, que murieron en ataques rusos.