La Copa Atlas recupera su carácter internacional

La 9ª Copa Atlas Energia, que fue presentada ayer en el Ramon Farrús, constará, como cada año, de dos fases: la previa, programada para este fin de semana, y la fase final, prevista para el sábado 30 de mayo y en la que participará el Chinese Football Boys, primer equipo extranjero en el torneo tras siete ediciones. El último había sido la Escuela Fabien Barthez, equipo del exportero de la Selección francesa, en 2016. En este sentido, el presidente del Atlètic Segre, David Romaní, remarcó que la presencia de la academia china “dará una referencia a nivel global” del torneo leridano.

Por su parte, el coordinador del torneo, Mario Sampietro, aseguró que la Copa Atlas “empieza a ser un referente en el ámbito catalán y nacional”. “Está creciendo mucho y esperamos poder ampliar los equipos en futuras ediciones, aunque las instalaciones, que están bastante bien, a veces nos limitan un poco”, añadió.

Asimismo, el coordinador explicó el funcionamiento de la fase previa, que se celebrará el sábado 14 y el domingo 15 en el Ramon Farrús. La primera jornada estará dedicada a los benjamines (sub 10) y la segunda, la de los alevines (sub 12). En ambas categorías participarán 30 equipos, que quedarán repartidos en 6 grupos de 5 equipos cada uno que disputarán en formato liguilla. De los 6 grupos, tres jugarán por la mañana y tres por la tarde, y se clasificarán para la fase final cuatro equipos: los tres mejores primeros y el mejor segundo, que se enfrentarán en dos finales que definirán los 4 equipos (dos benjamines y dos alevines) que participarán en la fase final del 30 de mayo.

En esta, además del Atlètic Lleida y Atlètic Segre, habrá equipos de renombre nacional e internacional. En total, la fase final la disputarán 16 equipos por categoría, entre los que ya hay confirmada la presencia, tanto en sub 10 como en sub 12, del Barça, el Elche, el Nàstic de Tarragona, la UE Amistad, el Reus y el Mercantil. El Osasuna, el Levante y el Real Zaragoza, en la sub 12, y el Chinese Football Boys, una entidad formativa china creada en 2017, en la sub 10. La UE Gardeny también estará presente en la categoría sub 10.