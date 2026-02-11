Nil Sauret: "Dejarse ayudar y escuchar es fundamental"

El centrocampista de Gerb Nil Sauret reapareció con el Atlètic Lleida hace apenas dos semanas tras dos meses de parón, un tiempo que, según él mismo reconoció ha sido “el paso más difícil” pero también “el mejor” que podía dar. El jugador quiso relatar ayer en rueda de prensa un proceso que venía gestándose desde hacía casi un año, tras atravesar una situación personal complicada, con el fallecimiento de su madre. Aunque la temporada pasada fue “idílica” en lo deportivo y el fútbol actuaba como su “medicina”, con el paso de los meses empezaron a aparecer síntomas que no identificó de inmediato.

Sauret relata que, tras el verano, comenzó a notar “episodios de ansiedad, cambios de humor y una sensación de vacío” que contrastaba con la alegría que sentía en el día a día en el club. “Venía aquí con una sonrisa inmensa y al llegar a casa me sentía vacío, fatigado, sin entender por qué”, explica. Durante un tiempo, alentado por un entorno favorable y por su propia inercia competitiva, pensó que “ya me pasaría”. Sin embargo, gracias al apoyo de su pareja y su familia, comprendió que “no estaba tan bien como creía” y que debía frenar.

Dar el paso de parar fue complicado. “Muchas veces normalizamos cosas que no son normales. Contra mi voluntad y con el apoyo del club, pero consciente de que debía hacerlo, lo dejé todo para centrarme en mí y trabajar esos síntomas con profesionales”, admite. Con el respaldo total del club, el cuerpo técnico y sus compañeros, inició un trabajo interno acompañado por profesionales de la salud mental. Los primeros días fueron, según reconoce, los más duros que ha vivido, pero poco a poco empezó a encontrar herramientas para entender lo que le ocurría y gestionarlo. “Dejarse ayudar y escuchar es fundamental”, subraya.

El futbolista también señala la importancia de que casos como el suyo o el del futbolista del Barça Ronald Araújo hagan visible una situación que "está a la orden del día, aunque muchas veces se oculte en el deporte profesional y en la vida" Ese ejemplo le ayudó a entender que que estos problemas son más habituales de lo que parece, incluso en deportistas de élite rodeados de todos los recursos. “Si la cabeza no funciona, nada funciona”, resume, convencido de que la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en el deporte.

Sobre su regreso, Sauret habla de una vuelta “idílica”. Desde el primer día se sintió "como si no hubiese parado nunca", gracias al recibimiento del club y del vestuario. Asegura que no ha dejado de trabajar físicamente durante este tiempo, pero que "ahora regreso con ilusión y listo para ayudar al equipo. La clave es disfrutar del día a día".

Sauret tiene claro que este proceso no es algo puntual, sino un trabajo continuo que formará parte de su carrera. Recomienda a cualquier deportista que atraviese una situación similar que no tenga miedo a parar, a pedir ayuda y a priorizarse. “La vida es tuya y si no la cuidas tú, nadie lo hará”, afirma. Hoy se siente orgulloso del camino recorrido y preparado para competir de nuevo, convencido de que cuidarse también es una forma de compromiso con el equipo.