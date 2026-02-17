“Es clave que los atletas visualicen la salud mental”

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El exárbitro Xavier Estrada presenta hoy (18.45) en la facultad de piscología de la UdL su último libro, ‘El partit que no veus’, una obra que, según explicó a SEGRE, “muestra la otra realidad del terreno de juego, el partido que hay en la mente del deportista y su entorno”.

Licenciado en psicología, el leridano analiza desde sus vivencias en la élite, cómo tener una mente sana puede mejorar el rendimiento deportivo y personal, pero dejó claro que “no es un libro de arbitraje ni fútbol”. Es un libro “en el que se quiere hacer énfasis en la persona”, añadió. El texto cuenta con los prólogos de Bojan Krkic y el profesor en genética por la UB, David Bueno, y está estructurado en diez capítulos, cada uno de los cuales analiza una variante psicológica. En estos, y a través de su experiencia, Estrada ofrece herramientas para afrontar problemas de salud mental “que han existido siempre en el deporte, pero no se han normalizado hasta ahora”.

En esta línea, el exárbitro aseguró que el libro “quiere visibilizar estos problemas” y por eso se respalda en las vivencias de grandes deportistas. “Es importante que se visualicen los problemas de salud mental como en los casos de Bojan, Araújo o Laia Sellés”, concluyó.