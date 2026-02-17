La Volta al Pantà d’Utxesa roza el pleno de inscritos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Volta al Pantà d’Utxesa celebrará este domingo la duodécima edición con otro pleno de inscritos. Por tercer año consecutivo la prueba, que impulsan conjuntamente los ayuntamientos de Torres de Segre, Aitona y Sarroca de Lleida, llegará a los 600 participantes, la cifra tope que se ha marcado la organización, que corre a cargo de XT Sport Events. A pocos días para su celebración, solo quedan 20 dorsales libres para alcanzar el pleno.

Un año más, la Volta mantendrá las tres modalidades: las carreras atléticas de 6,5 y 10 kilómetros, que serán puntuables para la Lliga Ponent y a la que ya se han inscrito 405 atletas, y la caminata, también de 6,5 km, que cerró inscripciones al llegar a los 175 dorsales y que vivirá su cuarta edición, al margen de las pruebas infantiles, que tendrán una participación de unos 150 niños y niñas, con circuitos adaptados a cada edad. Además, la organización contará con cerca de un centenar de voluntarios procedentes de las tres poblaciones involucradas.

El trazado de las dos carreras atléticas, así como la caminata, transcurrirá por los tres municipios y discurrirá en un 70% por tierra, principalmente en torno al pantano, y el 30% restante por asfalto, completamente marcado y cerrado al tráfico.