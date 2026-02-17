Quim Salarich acaba en el Top 20 y hace historia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El suizo Loic Meillard se proclamó campeón olímpico de eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) al ganar la prueba disputada ayer en Bormio, en la que el catalán Quim Salarich, el único español participante, concluyó decimonoveno.

Meillard, de 29 años, que el curso pasado se había proclamado campeón mundial de la disciplina, logró este lunes el triunfo más importante de su carrera al cubrir los dos recorridos en la pista Stelvio de Bormio en un minuto, 53 segundos y 61 centésimas, 35 menos que el austriaco Fabio Gstrein, que acabó segundo. El noruego Henrik Kristoffersen, que finalizó a un segundo y trece centésimas, capturó la medalla de bronce.

Salarich, nacido en Vic (Barcelona) hace 32 años, el varón que mejores resultados ha logrado para España en la Copa del Mundo de esquí alpino desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el mítico ‘Paquito’ –único campeón olímpico invernal español de toda la historia, en Sapporo’72–, marcó un crono de un minuto, 58 segundos y 18 centésimas, avanzó dos puestos entre mangas, y acabó decimonoveno, a cuatro segundos y 18 centésimas del flamante campeón olímpico. “Quise disfrutar, tiré a tope y lo hice. Siempre lo puedes hacer mejor, pero estoy satisfecho con mi segunda manga”, manifestó Salarich.