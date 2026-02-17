Sin liderato con polémica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona se dejó ayer el liderato en Montilivi en favor del Real Madrid tras perder por 2-1 ante el Girona, que le dio la vuelta al tanto de Cubarsí gracias a sendas dianas de Lemar y Fran Beltrán, esta última con mucha polémica, ya que no debió subir al marcador por una clara falta previa sobre Koundé que el VAR ni tan siquiera entró a revisar. Los azulgranas no mejoraron la imagen del Metropolitano y desperdiciaron, además, un penalti, errado por Lamine Yamal al final de la primera mitad.

El derbi ofreció unos primeros 45 minutos trepidantes, llenos de ocasiones clarísimas pero, eso sí, sin puntería. El Barça fue el primero en avisar en una acción en la que Raphinha, de regreso al once, le dejó un balón en la frontal para un Lamine Yamal que se sacó una rosca que se marchó sin encontrar portería. Raphinha, superado el primer cuarto de hora, probó fortuna con un chut raso que se fue desviado, y Lamine, en una rápida contra, trató de picar el balón sobre Gazzaniga, que lo desvió para evitar el tanto.

El intercambio de golpes continuó con otro remate de Vanat que atrapó Joan Garcia y un tiro cruzado de Ferran Torres, a los que sucedieron un latigazo desde la frontal del brasileño y, sobre todo, un mano a mano de Vanat ante el portero azulgrana, que aguantó y sacó una mano providencial para impedir el 1-0. Fermín y Vanat, que no llegó por poco a rematar un peligrosísimo pase de Bryan Gil, siguieron animando la contienda.

Tsygankov, en una falta cerca de la esquina del área, rozó la cruceta, y solo unos segundos más tarde la respuesta azulgrana llegó con un disparo raso de Raphinha que repelió el palo. Entonces, en el añadido, Lamine filtró un buen pase a Dani Olmo y Daley Blind le paró con un pisotón. Soto Grado no lo dudó y pitó penalti. Raphinha le cedió el balón al de Rocafonda, que envió el balón al palo.

El ritmo no decayó con el arranque de la segunda mitad. En el 58 llegaría el gol azulgrana gracias a un remate de cabeza de Cubarsí. Sin embargo, la reacción de los de Míchel fue inmediata y Lemar, en la línea de gol, empató y desató la locura en Montilivi. Ahí empezaron unos minutos de asedio local con Joan Garcia de salvador. En el 71, Iván Martín se deshizo de Cubarsí y Eric Garcia y trató de superar con un disparo cruzado al guardameta azulgrana, que lo sacó; el rechace le cayó a Vanat y su nuevo remate se encontró con otra descomunal parada desde el suelo, aunque esta última jugada estaba ya anulada por fuera de juego. No fue la última del de Sallent, que solo dos minutos después sacó el pie para evitar el gol de Joel Roca.

Se acercaba el final y llegó el golpe definitivo de los locales en una acción polémica. Echeverri pisó a Koundé, una acción no revisada por el VAR, el balón llegó a Joel Roca y este sirvió para atrás para la llegada de Fran Beltrán, que con un disparo raso lo coló pegado al palo derecho (min.86).

Los de Flick buscaron el empate y soñaron con él en el descuento, cuando Lewandowski consiguió ver puerta, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Roca perdonó la sentencia, y poco después fue expulsado por una terrorífica entrada sobre Lamine que generó una trifulca. Nada se movió y el liderato se quedó en Madrid.

Un árbitro dice que era accionista de 8 clubes

En pleno 'caso Negreira', Urizar Azpitarte, reconocido árbitro durante las décadas de los 80 y 90, reveló en el ‘El Chiringuito’ que fue accionista de varios clubes españoles mientras aún estaba en activo: “Soy accionista de la Real Sociedad y de siete clubes más de España, porque nosotros le trabajamos a todos los clubes”. “Cuando vino la reconversión a Sociedades Anónimas Limitadas, no tenían dinero y me dijeron: ‘Te lo pagamos en acciones’”, afirmó.

Los precandidatos ya tienen las papeletas

Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria ya tienen en su poder las papeletas para recoger las firmas que les conviertan en candidatos a la presidencia del FC Barcelona. El más madrugador fue el equipo de campaña de Font, al que siguió el del expresidente, que solicitó al club un total de 60.000 papeletas, por 50.000 de Font, mientras que Vilajoana pidió 30.000 y Ciria, 10.000. Necesitan 2.337 firmas para convertirse en candidatos.