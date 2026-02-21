Aliaga quiere continuar

El Força Lleida anunció ayer de forma oficial la convocatoria de elecciones para la renovación de cargos de la actual junta directiva, entre ellos el de presidente, que ostenta actualmente Albert Aliaga, que tiene previsto presentarse a la reelección. El club emitió ayer un comunicado informando del acuerdo que tomó la junta el pasado 18 de febrero para convocar una asamblea general extraordinaria con un único punto del día: la convocatoria de un proceso electoral para la renovación de los cargos directivos, lo que conllevará la creación de una junta electoral que será la que establecerá el calendario y el censo, en virtud de lo que dispone el artículo 8, punto 3, apartado b) de los estatutos de la entidad leridana.

Aliaga, miembro de la junta directiva del Força Lleida desde el verano de 2016, accedió a la presidencia el 9 de julio de 2020 después de prosperar la moción de censura presentada por la gran mayoría de los directivos contra el anterior presidente, Félix González. Administrador mayoritario de Crom 2 SA, empresa de Alcarràs líder en la fabricación de mobiliario para hostelería y centros escolares, Aliaga tiene previsto presentarse a la reelección y todo apunta a que, salvo sorpresas, será la única candidatura. Además, tal y como permite la Ley del Deporte, no tendrá que dimitir del cargo durante este proceso electoral, que podría alargarse un par de semanas.

A las elecciones que se convocarán el próximo lunes 9 de marzo concurrirán los nueve socios que actualmente forman parte de la junta directiva del Força Lleida. En concreto, el propio Albert Aliaga, en calidad de presidente, Pep Castarlenas (vicepresidente primero), Antoni Cudós (vicepresidente segundo), Joan Biurrún (secretario), María Alba Zaragoza (tesorera) y los vocales Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol y Andreu Cabezudo.

Según ha podido saber este diario, la decisión de adelantar las elecciones, que debían celebrarse el próximo verano al cumplir entonces los seis años de mandato que estipula la Ley, se debe a que la junta quiere tener resuelto este tema lo antes posible para que no se vea frenada la planificación de la próxima temporada, ya sea a nivel económico como deportivo.

Consciente de que el próximo verano expiraba su mandato, Aliaga lleva meses intensificando las gestiones con empresas y patrocinadores para asegurar la viabilidad económica del club. Su objetivo, como reconoció él mismo a SEGRE el pasado mes de noviembre, es dejar una estructura financiera sólida que garantice la continuidad del proyecto en la ACB los próximos años, independientemente de si él se mantiene o no en el cargo. En este sentido, el club cerrará esta temporada 2025-2026 con un presupuesto global cercano a los seis millones de euros, todo un récord en la historia de la entidad, de los que 5,4 corresponden al equipo ACB y el resto al femenino, el U22 y la base.