El ayuntamiento de Lleida rehabilitará el Xalet de los Camps Elisis para que albergue usos culturales

El ayuntamiento de Lleida ha presentado esta mañana el proyecto para recuperar el Xalet dels Camps Elisis, un edificio que este año cumple 100 años y que llevaba cerrado desde el 2016. La intención del gobierno municipal es que el icónico edificio modernista "recupere los usos culturales" que tenía inicialmente "con espacios de ocio y actividades formativas al género literario". Un enfoque similar al que tiene el Café del Teatre.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha dicho que no será una biblioteca como tal, ya que "no cumple las dimensiones necesarias para tener este estatus según la Generalitat", pero que se convertirá "en un espacio para la cultura donde los libros y la lectura serán los protagonistas" y también contará con servicio de restauración. El proyecto está presupuestado en 2.334.974,26 euros y se financiará en parte con fondos del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) y de la Paeria. La previsión es que la licitación de las obras se haga esta misma primavera y el plazo de ejecución será de 16 meses aproximadamente.

El arquitecto encargado de la reforma del Xalet, Jaume Terés, ha explicado que dentro de los trabajos de rehabilitación se retirará el acristalado que cierra el edificio "para que sea un espacio abierto que interactúe con los Camps Elisis". Sin embargo, su nave central sí que tendrá un cerramiento para los meses de invierno, mientras que para el verano se dejará abierto.

También se habilitará el vestíbulo principal a la puerta oeste y la escalera que conecta la planta baja con la primera. Terés también ha recordado que el Xalet se construyó en plena Renaixença catalana y que es un edificio icónico del estilo novecentista. "El Xalet y el parque de los Camps Elisis en su conjunto una de las obras icónicas del período de transformación de la ciudad a raíz de la revolución industrial, junto con el derribo de las murallas, la llegada del ferrocarril y la expansión de la ciudad", ha destacado Terés. Ha añadido que "recuperar el Xalet es recuperar el corazón de los Camps Elisis y parte de la memoria colectiva de la ciudad".

Por su parte, Larrosa ha recordado que el edificio fue diseñado por los arquitectos Joaquim Porqueres y Francesc de Paula Morera hace un siglo y que con su rehabilitación "hacemos una oda al novecentismo".

Ha remarcado que la reapertura del Xalet y los usos culturales y literarios que se le darán forma parte "de una estrategia conjunta con el plan de lectura municipal y la nueva biblioteca para los barrios de la zona oeste", y que el edificio modernista será "un punto de encuentro para familias y para todos aquellos ciudadanos que quieran disfrutar del parque y la cultura".

Paralelamente, el alcalde ha informado que el nuevo Palau de Vidre, que está en reforma desde 2023, estará listo en tres meses y que será un hotel de entidades que acogerá también la oficina de la Síndica de Greuges municipal y el área de Participación. También ha avanzado que la siguiente actuación que se debería hacer en el entorno de los Camps Elisis sería recuperar el pabellón Antorxa, pero sin dar más detalles.