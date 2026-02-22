El AEM disputa una prueba de fuego por la permanencia

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM afronta este domingo (12.30/Lleida En Joc) un duelo crucial para la salvación ante el CP Cacereño. Un partido de máxima exigencia que, según apuntó el técnico del conjunto del Segrià, Rubén López, “todos sabemos que es una final, pero repetirlo solo añade presión”.

Así, “con confianza” y “centradas en sumar puntos”, las leridanas visitan Extremadura con la misión de salir del descenso y superar a su rival, que ahora mismo marca la salvación en la tabla clasificatoria. Ambos están empatados con 20 puntos, pero el AEM tiene un partido menos, que disputará el miércoles 18 de marzo ante el Betis a domicilio.

En clara mejoría desde la llegada de Rubén López en diciembre, el conjunto del Secà de Sant Pere llega al choque lanzado tras imponerse al Oviedo en la última jornada con un gol agónico de Nora. El tanto en el minuto 88 materializó la cuarta victoria de las leridanas desde la llegada del técnico barcelonés, que tan solo ha perdido un partido de los últimos siete en Primera RFEF. Además, el equipo también consiguió el pase a la final de la Copa Catalunya tras imponerse al Ona Sant Adrià (2-3).

Enfrente tendrán a un Cacereño que siempre es un rival complicado y que en sus últimos cinco partidos sumó dos triunfos y encajó tres derrotas. Las de Ernesto Sánchez llegan al duelo con números muy similares a las del Segrià. Ambos equipos han ganado y empatado cinco partidos. El Cacereño ha perdido 9 encuentros y el AEM uno menos, ocho. En cuanto a goles a favor, ambos han anotado 14, pero las leridanas han encajado 24, uno más que su rival. Además, ambos equipos disputaron el último play off de ascenso a Liga F, sin suerte.

De este modo, se prevé un partido igualado. Un choque que, según Rubén López, tendrá “muy pocas oportunidades, mucho balón parado y mucha segunda jugada”. En ese contexto, consideró fundamental la eficacia en las áreas: “Si somos efectivas, tendremos muchas posibilidades de ganar”, concluyó