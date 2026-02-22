Amarga derrota del Balaguer en casa

Publicado por Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El Balaguer encajó ayer una derrota amarga en casa ante el Gimnàstic Manresa (0-1), tras un partido muy igualado y con diversas ocasiones de gol, que se resolvió al final.

El conjunto visitante supo resistir las embestidas locales, que dominaron claramente la primera parte. A pesar de la superioridad en el juego, los locales no supieron materializar sus oportunidades: un mano a mano de Aires, dos tiros de falta que el guardameta frustró y dos remates que se estrellaron en el poste. El descanso llegó con empate en el marcador y, en la reanudación, el Balaguer sufrió las consecuencias del ritmo intenso de partido que imponía el Gimnàstic Manresa. Aun así, con la entrada de Albert Bereño y Pol Cervera en el 78, los locales todavía generaron peligro con varios remates y un par de córners. Pero la sólida defensa manresana supo rechazar los ataques del Balaguer y, en una jugada por la banda en el 87, Bravo culminó un remate decisivo que supuso el 0-1.

El Borges encajó una dura derrota en Igualada por un contudente 5-0. El equipo de Les Garrigues, penúltimo en la clasificación, no fue rival para un Igualada que es tercero en la tabla. El partido se resolvió prácticamente en los primeros 45 minutos con un claro 3-0 y un dominio incontestable de los locales.

En la segunda parte, el Borges encajó otros dos tantos, el último ya en los últimos instantes. El equipo de Jordi López “Mena” está a ocho puntos del Cardona, que marca la salvación.