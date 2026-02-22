El Atlètic Lleida disputa un duelo directo en casa sin opción de fallar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida vuelve a afrontar hoy (12.00/Lleida En Joc) una nueva final para aspirar a la permanencia, ya que recibe en el Camp d'Esports al Barbastro, equipo que está en la misma situación que los leridanos en la tabla: con 22 puntos, en zona de descenso, y a cinco puntos del play out (que marca el Castellón B con un partido menos) y a seis del Valencia Mestalla, el primer equipo en puestos de permanencia.

Los parecidos entre los dos equipos no acaban en la tabla clasificatoria, sino que también se ven claramente en las dinámicas de las últimas jornadas, ya que ambos solo han encajado una derrota en los últimos cinco partidos. El equipo leridano perdió en su último partido en casa, contra el Olot (0-1), mientras que el Barbastro cayó hace dos, también como local, ante el líder Poblense (0-2).

Sin embargo, el Atlètic Lleida ha logrado dos victorias y dos empates en el resto de partidos, mientras que el equipo del Somontano ha empatado los otros cuatro –tres de ellos a cero y otro por 1-1–. Y es que el equipo aragonés aún no ha conseguido ganar en todo lo que va de 2026 –con siete partidos disputados– y su último triunfo se remonta al 6 de diciembre en casa del Castellón B (1-3). De hecho, destaca por ser el segundo equipo menos goleador del grupo, con 15 goles marcados en 23 jornadas.

El técnico del equipo leridano, Jordi López, señaló que “el Barbastro es un equipo muy competitivo, fuerte y difícil de superar. Es un rival que te penaliza si te equivocas. Tenemos que tener muy claro qué debemos hacer para que no nos hagan daño y, al mismo tiempo, encontrar la manera de atacarles”.

Sobre la situación clasificatoria, detacó que “tenemos que poner el foco en nosotros. Sumar, sumar y sumar. Ir partido a partido. Si hacemos los puntos que creemos que debemos hacer, conseguiremos el objetivo”. “Confiamos plenamente en el equipo, en el trabajo que estamos haciendo y no desistiremos en ningún momento”, zanjó.