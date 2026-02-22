Baskonia supera al Barça y se medirá al Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Kosner Baskonia jugará la gran final de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026 contra el Real Madrid tras ganar al Barça (67-70) en la segunda de las semifinales, que distó mucho del gran nivel de juego de la primera entre Valencia Basket y los blancos (106-108), y en la que los baskonistas sorprendieron en un gran cuarto final a un Barça desafortunado y desaguisado.

Será la décima final para Baskonia, la última fue en 2009, que ganó al Málaga en Madrid. Desde entonces no volvía a la lucha por el título, que ha ganado en 6 ocasiones. Y lo hace tras superar al Barça en un duelo extraño, de muy baja anotación para dos equipos muy ofensivos, y con un Trent Forrest que se puso a su Baskonia a la espalda en un gran último cuarto (9-21) que selló el triunfo y el pase baskonista.