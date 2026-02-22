Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Oriol Cardona y Ana Alonso agrandaron su hazaña en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo al conquistar el bronce en el relevo mixto de esquí de montaña, disciplina debutante en el programa olímpico. Tras el oro de Cardona y el bronce de Alonso logrados el jueves, la pareja española volvió a subir al podio en Bormio, en una prueba ganada por los franceses Thibault Anselmet y Emily Harrop, con Suiza segunda.

En apenas tres días, España pasó de contar cinco medallas en los Juegos de Invierno –desde los de Chamonix 1924– a sumar tres más gracias a esta dupla. Cardona, nacido en Banyoles, se convirtió además en el segundo campeón olímpico invernal español tras el mítico Francisco “Paquito” Fernández Ochoa, oro en Sapporo 1972. El catalán, discípulo de Kilian Jornet, llegó como doble campeón mundial y europeo y confirmó los pronósticos en el exigente circuito del Stelvio.

La historia de Alonso, granadina de 31 años, añade épica al logro. Hace cuatro meses fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta y sufrió graves lesiones, incluida la rotura de ligamentos de la rodilla. Decidió aplazar la operación para cumplir su sueño olímpico. Contra muchos pronósticos, y con el respaldo de su entorno, logró dos bronces y se reivindicó como figura clave del equipo.

El relevo mixto, con dos postas por integrante y transiciones técnicas donde se alternan ascensos con pieles de foca y descensos, mantuvo la tensión hasta el final. Francia dominó desde el inicio, mientras España alternaba aciertos y errores. Alonso perdió tiempo en una transición y cometió una infracción al colocar las pieles fuera de zona, lo que generó incertidumbre por una posible sanción. Cardona afrontó el último relevo a más de 37 segundos del liderato, pero remontó hasta asegurar la tercera plaza. Anselmet cruzó primero la meta con 26:57.44, por delante de Suiza. Cardona llegó tercero, pendiente de la penalización final. Fueron solo tres segundos, insuficientes para arrebatar a España un bronce que confirma una gesta histórica.

La Seu reconoce a Pueyo y Colell: “Nos habéis hecho vibrar”

El ayuntamiento de La Seu y el Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC) organizaron ayer un acto de bienvenida a los fondistas locales Jaume Pueyo y Marc Colell, como reconocimiento por su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.El alcalde, Joan Barrera, agradeció la hazaña de Pueyo y Colell “que ha servido para dar continuidad a la larga lista de miembros del CEFUC que han representado la ciudad y la comarca” en competiciones olímpicas. El hito coincide con la celebración de los 50 años de la entidad. El presidente del CEFUC, Ferran Pubill, agradeció a los olímpicos porque “nos habéis hecho vibrar”, dijo. Pueyo, por su parte, dijo que los juegos “es de lo más mediático pero toca seguir porque no todo acaba aquí”. Colell, que se estrenaba en unos juegos, se mostró “satisfecho con los resultados porque di mi máximo, que era mi objetivo”.Por su parte, el también fondista Bernat Sellés, el tercer olímpico leridano, fue recibido y homenajeado por su club, el Cerdanya Nòrdic.

El noruego Klaebo logra su undécimo oro, el sexto en estos Juegos

El fondista noruego Johannes Hosflot Klaebo, que en estos Juegos ya se había convertido en el deportista más laureado de toda la historia del olimpismo invernal, logró ayer su undécimo oro, el sexto en la cita de la que sale como el gran ganador, al imponerse en la prueba de los 50 kilómetros, con salida masiva y en estilo clásico, disputada en Tesero. Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, ya había elevado el miércoles a diez oros y una plata su propio récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal: el que le había arrebatado tres días antes a su compatriota Marit Bjoergen, asimismo esquiadora nórdica, que lo había dejado en ocho oros.