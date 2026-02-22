Debacle del Cadí ante un rival directo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu encajó ayer un golpe difícil de digerir, ya que sufrió una auténtica debacle en su duelo directo ante el Euskotren (42-77), que tuvo todo el acierto y la intensidad que el conjunto urgelense solo encontró en un parcial de 7-0 de arranque. A partir de entonces, la caída fue inacabable y el Cadí, con solo un triple anotado –en el último cuarto– y sin ninguna actuación destacable más allá de Niare (15 puntos), encajó la derrota por una máxima diferencia de 35 puntos (42-77). La única buena noticia fue que seguirá un triunfo por encima del descenso, ya que hoy se enfrentan Gernika y Araski, los dos equipos con un triunfo menos que el Cadí.

El inicio fue prometedor, con un 7-0 de salida y Niare sacando partido de su poderío en la pintura. Pero lo que parecía un gran recurso para las urgelenses, resultó ser su única opción durante todo el primer tiempo, en el que fueron diluyéndose sin paliativos. Así, de los primeros puntos vascos en el minuto 4 (7-2) se pasó al 13-12, con la entrada de Robinson y Vitola, que empezaron a castigar desde el triple y le dieron la vuelta al marcador (16-18), para abrir una primera brecha con el 16-21 de final de cuarto.

El Euskotren olió sangre y castigó en un segundo capítulo demoledor (6-24). Robinson (15 puntos) y Vitola (17), acompañadas por Ejim (15), ampliaron la diferencia hasta los 12 puntos (18-30). Con 20-32, Isaac Fernández pidió un tiempo muerto para reaccionar al desastre, pero lo que ocurrió fue otro 2-13 para asestar otro golpe durísimo al Cadí, que no anotó de tres (0/8) en todo el primer tiempo ante el 7/14 de su rival.

El descanso debía servir para mejorar cosas, pero quien lo hizo aún más fue el Euskotren, porque su tridente anotador (Ejim, Robinson y Vitola) dejó paso a sus compañeras para ampliar aún más la ventaja hasta los 35 puntos finales.