Demasiado rival para el Alpicat

El Lleidanet Alpicat encajó su decimotercera derrota en 16 partidos ante uno de los grandes de la competición como es el Telecable Gijón. Las leridanas nunca tuvieron opciones ni siquiera de poder inquietar un poco a las asturianas que, en el minuto 7 de partido, ya vencían por un incontestable 0-4. No era un rival de la Liga de las del Segrià, que deberán buscar los puntos ante otros equipos mientras siguen a un punto solamente de la permanencia, puesto que ocupa Las Rozas.

Antes de cumplirse el primer minuto, el Telecable ya había perforado la portería defendida por Irache Candal. Fue la portuguesa Ana Catarina Jesús quien se encargó de poner el 0-1 en el marcador. Habían transcurido 24 segundo. Apenas un minuto más tarde llegaba el 0-2 obra de Mariona Colomer. El Telecable se paseaba por la pista del Antoni Roure sin que el Alpicat pudiese al menos inquietar la portería asturiana. El 0-3 llegaba en el minuto 6 por mediación de nuevo de Mariona Colomer y, un minuto más tarde, María Igualada establecía el 0-4. No le harían falta más goles a las visitantes. En la segunda mitad, el equipo leridano dispuso de un penalti que Joana Folch no acertó a transformar en gol. El Telecable estuvo más contemporizador dada su superioridad y el Alpicat mejoró respecto al primer periodo. La mayor intesnidad local provocó una tarjeta azul de la visitante Nuria Obeso y a falta de 1.51 para el final Arantxa González lograba anotar el gol del honor para las leridanas.

En la próxima jornada, el Alpicat visita la pista del Manlleu. De aquí al final, la Liga para las leridanas será hacer un mejor resultado –ganar o empatar– que Las Rozas.

El Fraga golea en la pista de Las Rozas

El Esneca Fraga goleó sin piedad en la pista de Las Rozas con un resultado de 4-10 en un partido que fue un festival de goles. Adriana Soto brilló con luz propia al anotar cinco tantos. Por su parte, María Sajurjo hizo un doblete y también marcaron Teresa Payà, Aina Arxe y Marlena Rubio. El equipo fragatino sigue segundo, a dos puntos del líder Vila-sana, pero con un partido menos disputado. En la próxima jornada, recibe la visita del Bigues i Riells.