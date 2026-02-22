Derrota del Lleida en l'Hospitalet (2-1)

Publicado por Ferran Montardit Creado: Actualizado:

El Lleida ha empezado fuerte, pero dos goles consecutivos de Flavio y Serra (1-0 y 2-0) han dado ventaja en los locales antes del descanso. En la segunda parte, el dominio ha sido del conjunto del Llobregat, aunque el Lleida ha recortado distancias en el minuto 84 con un gol de Escobedo. A pesar de la presión final, los de la Terra Ferma no han podido evitar la derrota (2-1).

El partido ha empezado con un Lleida de altura, con dos entradas en el área de Pau Russo que ha acabado, las dos veces, reclamando penalti. Pasados los minutos, ha sido el conjunto local quien ha cogido el dominio de la pelota, forzando varios servicios de esquina que tampoco han incomodado en Satoca. En el minuto 17, después de un desajuste defensivo de la defensa leridana, Flavio ha aprovechado el mano a mano para anotar el primer gol del partido (1-0). 40 segundos después, Serra ha vuelto a aprovechar un uno contra uno para poner más distancia en el marcador (2-0). La primera mitad ha puesto fin al dominio ribereño y sin que los de la Terra Ferma pudieran hacer nada más.

La segunda parte ha iniciado con la misma dinámica con la cual ha concluido la primera, con Satoca salvando la sangría local. El dominio ha sido favorable a los del Llobregat, que han controlado durante todo el partido y han disfrutado de las ocasiones, sin embargo, los de Cortés, han podido cerrarlos durante el último cuarto de hora, todo y que, sin incomodar en Aliaga. En el 84, los azules han forzado un córner servido por Toni Vicente ha acabado a la cabeza de Escobedo que lo ha enviado al fondo de la red (2-1). Finalmente, a pesar de vivir los últimos minutos en campo contrario, los de la Terra Ferma no han podido conseguir un punto lejos de casa.

Con esta derrota, el Lleida baja hasta la última posición, con 20 puntos y la próxima semana descansará, ya que el partido contra el Vic lo disputará el próximo día 4 de marzo.