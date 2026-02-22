El Barça solventa un nuevo trámite hacia el título en Granada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça femenino encadenó ayer su duodécimo triunfo en la Liga F, tras solventar otro trámite ante el Granada, con la leridana Andrea Gómez en el once titular, que cayó derrotado por 0-2 ante unas azulgranas con muchas rotaciones.

En un once titular con muy pocas jugadoras habituales, una de las titulares indiscutibles, Graham Hansen, se encargó de encarrilar la victoria. La noruega forzó un penalti en el minuto 9, que fue señalado mediante el videoarbitraje, y lo convirtió para anotar el 0-1. Antes de llegar a la media hora, la propia Hansen puso un córner que Aïcha Camara remató de cabeza para marcar su primer gol como azulgrana y establecer el 0-2 final.