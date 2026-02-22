El Lleida se queda sin victoria ‘in extremis’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol sigue abonado a la mala suerte. A las del Segrià se les escapó ayer la victoria en el último suspiro tras un tanto del Schar Zaragoza, cuando apenas quedaban cuatro segundos para el final del partido (28-28). Con este empate, el Lleida sigue décimo en la tabla, un punto por encima de su rival, pero perdió la oportunidad de alejarse más del descenso.

En el primer tiempo, las leridanas empezaron mandando en un partido parejo (7-9). Aun así, al filo el descanso, el Zaragoza tomó una ventaja que no soltó hasta los instantes finales del encuentro (13-11).

En la reanudación, las aragonesas mantuvieron su ventaja de dos tantos, respondiendo siempre a los intentos leridanos de acercarse. Sin embargo, a cinco minutos del final, el Lleida le dio la vuelta al marcador (23-26). Aun así, la presión pudo de nuevo con las burdeos que no pudieron mantenerse por delante y dejaron escapar el triunfo cuando apenas quedaba tiempo.

Con esta derrota, el Lleida encadena su cuarto partido son ganar. Las del Segrià han sumado dos empates y dos derrotas que las dejan tres puntos por encima del descenso.