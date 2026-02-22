El Pons Lleida quiere hacerse fuerte en casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida afronta hoy (12.00) un duelo clave en casa ante el Shum Maçanet, un rival de la zona baja que llega necesitado de puntos. Más allá de los tres puntos en juego, el encuentro representa una oportunidad para que los leridanos consoliden su posición en el play off por el título y conviertan definitivamente su pista en el fortín que se marcaron como objetivo a inicio de año.

El técnico listado, Edu Amat, fue claro en la previa. “No nos escondemos ni podemos negar que no estamos más arriba en la clasificación precisamente por no haber sido capaces de sacar puntos contra este perfil de equipos, y sobre todo en casa”. El entrenador reconoció que se han escapado puntos que permitirían al equipo estar “mirando más hacia arriba”. Y es que, mientras el Pons Lleida ha ofrecido su mejor versión ante rivales de entidad como el Reus Deportiu o el Noia Freixenet, frente a conjuntos de la parte baja no ha logrado ni los resultados ni la imagen esperada. Las derrotas ante el Sant Just y el empate frente al Caldes en casa son el mejor ejemplo.

Por eso, el vestuario asume el choque ante el Shum como un reto mayúsculo. “Hay esta sensación de desafío: ser capaces de sumar tres puntos en casa ante un rival que se juega la vida y que nos dará mucha guerra”, apuntó Amat.

El técnico también subrayó la evolución del grupo en esta segunda vuelta. “El equipo es ahora mucho más maduro. Hemos encontrado una línea defensiva que nos da seguridad y tranquilidad”.