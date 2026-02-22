Àlex lidera el doblete de los Márquez en el test de Buriram

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez (Ducati Gresini) marcó ayer el mejor crono en la primera jornada del test de pretemporada de MotoGP que se está disputando en el circuito de Chang, en Buriram (Tailandia). El vigente campeón de la categoría reina, su hermano Marc Márquez (Ducati), fue segundo en la tabla de tiempos, pese a sufrir dos caídas durante la tanda matinal.

En el mismo escenario donde la próxima semana comenzará el campeonato, el pequeño de los Márquez, subcampeón del mundo en 2025, estableció una marca de 1:29.262 en la sesión vespertina para comandar los tiempos en el trazado asiático.

Con ello, superó por algo más de una décima a Marc, que sufrió dos caídas sin consecuencias por la mañana. El de Cervera se fue al suelo en la curva 12, la última del circuito, y después acabó de nuevo en la grava en la 5. Cerró la mañana duodécimo. Sin embargo, remontó por la tarde. Saltó a la pista cuando restaba apenas un cuarto de hora para el final y logró firmar un 1:29.391 que le valió para acabar segundo el día.

El ‘podio’ del sábado lo cerró otra Ducati, la del italiano Franco Morbidelli, que se quedó a dos décimas de Àlex. El también transalpino Marco Bezzecchi (Aprilia) y el francés Johann Zarco (Honda) completaron el ‘Top 5’, también a dos décimas del dominador de la jornada, en la que Francesco Bagnaia (Ducati) fue décimo.