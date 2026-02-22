“Necesitamos líderes”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el centrocampista Pedro González ‘Pedri’ y el delantero Marcus Rahsford están “de vuelta” tras superar sus respectivas lesiones, y adelantó que el canario podría disputar “algunos minutos” contra el Levante hoy (16.15/Movistar La Liga). “Pedri es un jugador importante, un líder diferente debido a su calidad”, valoró.

“Todo el mundo está convencido de lo que estamos haciendo. Estos momentos no son fáciles, pero la comunicación es de vital importancia. Hemos sido honestos y muy abiertos. No solo les explico cosas, también les hago preguntas. Necesitamos a líderes sobre el terreno de juego y es importante que ellos tengan también la palabra. Es la manera normal de establecer comunicación con los jugadores. Lo que yo quiero es que también asuman responsabilidad de la situación, y yo creo que lo están haciendo”, declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que después de los dos días libres los jugadores “parecen estar más frescos”. “Jugamos en casa y sabemos lo que debemos hacer: hay que ganar porque queremos volver a tener confianza. Cuando pierdes y no juegas del todo bien, quizás se generan dudas. Tenemos que jugar según nuestra filosofía, como equipo, bien conectados, bien posicionados, con la mentalidad adecuada. Necesitamos ese hambre para ganar partidos”, indicó. “He hablado con muchos jugadores sobre cómo queremos jugar y todos están convencidos al 100%. En un club como el Barça no gusta perder, pero hay que mejorar”, añadió.

En otro orden de cosas, explicó que solo Lamine Yamal tendrá que hacer cambios para cumplir el Ramadán. “Tenemos un plan claro para todos. Hacemos un seguimiento de lo que hacen, de cómo les podemos apoyar, pero también de cuándo tienen que comer, cuándo tienen que entrenar... Lo seguimos muy de cerca. Que yo sepa, es únicamente el caso de Lamine”, concluyó.

Font quiere a Messi como presidente

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font presentó una propuesta para “vincular Barça y Messi para siempre”, un plan que contempla el nombramiento de Lionel Messi como presidente de honor del club, el impulso de nuevas alianzas comerciales conjuntas y la posibilidad de que el argentino se despida sobre el terreno de juego vestido de blaugrana.

“Todo fue provocado por la prensa”

Luis Figo nunca olvidará el desagradable episodio del día que regresó al Camp Nou, en noviembre de 2002, después de su polémico fichaje por el Real Madrid en el verano de 2000. El estadio le dedicó todo tipo de improperios y silbidos al portugués, al que además lanzaron desde la grada una cabeza de cochinillo. “Todo eso fue provocado por la prensa de Barcelona”, dijo en el podcast de Obi Mikel ‘The Obi One’.