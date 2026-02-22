Osasuna gana al Madrid y el Barça puede ser hoy líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci. Osasuna cortó la racha victoriosa de Arbeloa, que cedió sus primeros puntos ligueros como técnico madridista tras cinco triunfos consecutivos y puede perder el liderato con el Barcelona.

Una acción discutida, señalada desde el VAR, por un pisotón de Courtois sobre Budimir, dio paso al primer tanto local a los 38 minutos. El Real Madrid igualó el partido tras un tanto anulado a Kylian Mbappé, en una jugada de Fede Valverde que remató Vinícius en boca de gol a los 73 minutos, pero acabó derrotado con el tanto de Raúl García cundo buscaba la remontada

La derrota deja al Real Madrid a merced del Barcelona, que con un triunfo ante el Levante hoy recuperaría el liderato.