Èrika Sellart, oro absoluto en jabalina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La atleta de Bellvís Èrika Sellart Bordes (Diputació València Club Atletisme) se proclamó el jueves por la noche campeona de España en categoría absoluta de lanzamiento de jabalina, con una mejor marca personal de 51.14 metros, que le valió para colgarse el oro en el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno, que se disputa hasta hoy en Castelló de la Plana.

Sellart (15/6/2007) consiguió así su primer oro a nivel estatal en categoría absoluta, pese a ser aún una competidora sub-20, aunque ya había conseguido otra medalla en el Campeonato de España del pasado mes de agosto, cuando fue bronce en Tarragona. De hecho, la leridana completará hoy su participación en Castelló, ya que disputará, a partir de las 15.00, la final estatal de jabalina en categoría sub-20, en la que parte como la principal favorita al oro.

La lanzadora leridana llegaba en buena forma al campeonato, después de haberse proclamado campeona de Catalunya de jabalina con un mejor lanzamiento de 48.98 metros, y poco tardó en superarlo. En su primer lanzamiento, puso el listón en 51.14 metros, superando con creces su mejor marca personal de 50.00 y batiendo también el récord de Catalunya en categoría sub-20.

De hecho, la única que superó los 50.00 metros fue ella misma, con un tercer lanzamiento que alcanzó los 50.29, mientras que firmó 45.81, 47.09 y 48.94 en otros tres y acabó con un nulo.

Quien más se le acercó fue Paula Redondo (Bidezabal Durango), que se llevó la plata con un mejor lanzamiento de 49.37 metros, mientras que el bronce fue para Enya Carretero (Alcampo Scorpio), con 48.85.