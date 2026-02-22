Un gol tempranero del Turó Peira condena al Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat cedió ayer los tres puntos (0-1) al segundo clasificado del grupo, el Turó Peira, que hizo valer un gol tempranero para llevarse la victoria del Parc del Graó. Esta derrota supone la segunda consecutiva de los del Segrià como locales, que hace dos jornadas también cayeron por el mismo resultado ante la Pirinaica. Además, les hace caer al octavo lugar de la clasificación, aunque tienen un partido pendiente. El choque de ayer lo decidió un magistral golpeo de falta directa de Antonio a los siete minutos. Al Alpicat le costó generar ocasiones para darle la vuelta al marcador, aunque el portero visitante Camacho tuvo que aparecer con una triple intervención un minuto después del 0-1 para salvar el empate, a remates de Barbosa, Verdés y Vendrell. El conjunto del Segrià solo volvió a inquietar a mediados de la segunda mitad, con disparos tímidos de Ribera y Roc.