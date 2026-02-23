El Barça recupera el liderato

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Pamplona y recuperó el liderato tras imponerse con autoridad al Levante. Los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad encarrilaron un duelo que sentenció Fermín López en el tramo final. El conjunto de Hansi Flick, beneficiado por las limitaciones de un rival hundido en descenso, mostró una versión más reconocible tras las derrotas ante Atlético y Girona. La gran noticia fue el regreso de Pedri, ovacionado tras un mes lesionado.

El Barça mejoró especialmente en ataque, impulsado por un incisivo Joao Cancelo en el carril izquierdo. Ante un Levante replegado con defensa de cinco y líneas muy juntas, el portugués fue el principal generador de peligro. A los cuatro minutos nació el 1-0 en sus botas: jugada ensayada, apertura a la izquierda y centro tenso que Bernal empujó en el área pequeña. La presión alta volvió a ser diferencial. Sin embargo, las pérdidas locales permitieron alguna transición visitante y Joan García tuvo que intervenir. Con el paso de los minutos, el dominio azulgrana se hizo total. Lamine dejó destellos, aunque sin puntería, y Cancelo fabricó el 2-0 con un centro que De Jong convirtió. Tras el descanso, el Levante intentó estirarse, pero Flick refrescó al equipo con Fermín, Ferran y Pedri, y el onubense cerró el partido con un potente disparo lejano.

Flick dice que “dimos una buena respuesta” tras dos derrotas

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró la “buena respuesta” de su equipo tras las derrotas ante el Girona y “especialmente la del Atlético”, con un 3-0 contra el Levante que les sirvió además para recuperar el liderato. “No es fácil después de dos derrotas, especialmente la del Atlético. Lo hablamos, analizamos muchas cosas, y hubo reacción”, dijo. Sobre Lamine que no sacó su mejor versión y que se fue enfadado con el cambio en los últimos minutos. “Es normal. Lo más importante es que ganamos. Esto no va de un jugador”, apuntó.

Baño de masas de Laporta en el estadio

Los precandidatos a la presidencia aprovecharon el partido para recoger firmas, con la caseta de Joan Laporta con mucha más afluencia que la de los otros tres aspirantes (Font, Ciria y Vilajoana). Laporta atendió a muchos aficionados y también a los medios, atacando al Madrid tras su derrota. “Para una vez que no les regalan un piscinazo, que no se quejen”, dijo.

Censo electoral de 114.504 socios

El censo para las elecciones, que se celebrarán el 15 de marzo, será de 114.504 socios y socias, según confirmó ayer la Junta Electoral tras gestionar las reclamaciones presentadas en el período de exposición del censo electoral. La entidad azulgrana habilitará cinco puntos de votación, en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

El Celta supera en la tabla al Espanyol

El Celta superó por 2-0 al Mallorca, que sigue en descenso, y le arrebató la sexta plaza al Espanyol. Por su parte, el Villarreal se impuso en el derbi ante el Valencia (2-1).