Italia apaga la llama

Italia cerró los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026 más extensos de la historia y los únicos con dos pebeteros oficiales con una ceremonia más ligera que la inauguración en San Siro, pero igual de simbólica. El escenario fue la Arena de Verona, donde se reunieron todos los atletas para el desfile final y para entregar el relevo a los Alpes Franceses 2030. La ceremonia volvió a subrayar la conexión entre ciudad y montaña, entre Milán y Cortina d’Ampezzo, principales sedes de unos Juegos con seis villas olímpicas.

La gala arrancó con un homenaje a la tradición operística italiana. Sonó el célebre “Libiamo nei lieti calici” de La Traviata, y también hubo referencias a Rigoletto, Fígaro, Madama Butterfly y Aida, llevando al anfiteatro veronés lo mejor del repertorio lírico nacional. Participaron artistas como Achille Lauro, Manuel Agnelli y Roberto Bolle, el chef Davide Oldani y el alcalde Damiano Tommasi. En la grada hubo diversas autoridades, encabezadas por la primera ministra Giorgia Meloni. Ana Alonso y Oriol Cardona, únicos medallistas españoles en los Juegos, fueron los abanderados de la delegación española.

Tras los discursos de Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán Cortina 2026, y de Kirsty Coventry, presidenta del COI, quien clausuró oficialmente los Juegos, llegó el instante final. En Verona, Arianna Fontana, la deportista italiana más laureada con 14 medallas olímpicas, sostuvo la llama mientras se consumía. Los pebeteros de Milán y Cortina se apagaron simultáneamente, poniendo fin a unos Juegos históricos por su magnitud territorial y su apuesta por la paridad.