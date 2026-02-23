Remontada épica del Pons

El Pons Lleida firmó una victoria trabajada, con remontada incluida, en un partido exigente ante el Maçanet, un rival que se jugaba la vida y que vio cerca el triunfo, pero que no contaba con la reacción épica y fulgurante de un conjunto leridano que perdonó en demasía, incluidos dos penaltis.

El conjunto de Edu Amat salió con determinación desde el inicio, tal como había pedido el técnico durante la semana, y completó una primera parte de alto nivel, dominando fases del juego. Sin embargo, volvió a evidenciar uno de los problemas que le ha penalizado en otras jornadas: la falta de acierto de cara a portería. Hubo acciones brillantes como una de Darío Giménez en la que “El mago” dejó sentado a un rival después de varios cambios de sentido conduciendo la bola. Pese a generar ocasiones suficientes para encarrilar el encuentro, el Llista no logró traducir su superioridad, aunque el Shum también tuvo alguna buena ocasión que desbarató Javi Sánchez, acertadísimo ayer. El granadino, que a final de temporada fichará por el Alcoi, volvió a ser titular después de que su último partido en el cinco inicial lo jugase en la jornada 10 en la pista del Calafell. Con un ritmo trepidante, sin apenas faltas de uno y otro equipo y con el 0-0 inicial inamovible, se llegó al último minuto de la primera parte con un penalti a favor del Llista que no aprovechó Moncusí.

Tras el descanso, el Pons Lleida comenzó disfrutando de varias oportunidades consecutivas, pero cuando el encuentro se adentraba en su recta final volvían los fantasmas del pasado para los listados cuando un penalti a favor del Shum lo transformaba Roger Presas en el 0-1 (min. 35). El Pons Lleida se lanzó con más ahínco a enmendar el resultado y Sebas Moncusí, con un disparo seco, lograba el 1-1 (min. 43). Pero el partido estaba abierto a más emociones hasta el final y Josep Hernández anotaba el 1-2 a tres minutos del final. Parecía que volvería a salir cruz para el Pons Lleida, como había ocurrido en anteriores ocasiones, pero una falta directa transformada magistralmente por Darío Giménez y un gol a falta de 33 segundos para el final de Jordi Badia obraron el milagro. Victoria épica y valiosísima recortando distancias con el Voltregà, séptimo clasificado, y abriendo brecha con la zona de abajo.

Amat: “Nos falla que no metemos las ocasiones que tenemos”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, analizó el partido destacando la dificultad del encuentro. “Sabíamos que el Maçanet está haciendo las cosas muy bien, que tiene jugadores con experiencia en la categoría y mucha calidad, y que sería un partido difícil”, afirmó. En la misma línea, subrayó el buen arranque de los suyos: “Creo que el equipo ha salido muy bien y la primera parte fue muy buena”.Sin embargo, admitió que volvió a aparecer uno de los déficits que ya les ha penalizado esta temporada. “Nos falla lo de otras veces, que no somos capaces de meter en la portería las ocasiones que tenemos”. Aun así, destacó que “defensivamente hemos estado muy sólidos con la línea que llevábamos”. Sobre el empate en el tramo final, explicó que “con el penalti que ellos aprovechan, en superioridad, aparecieron los fantasmas del pasado”.