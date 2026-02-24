El CT Lleida reformará los accesos al club por 140.000 euros más IVA

El Club Tennis Lleida celebró anoche su asamblea ordinaria de socios en la que la junta directiva presentó un presupuesto de 2,8 millones de euros, informó de las reformas que está previsto acometer en las instalaciones, destacando la actuación integral de la entrada del parking principal. Este proyecto en concreto, que tiene un presupuesto de 140.000 euros más IVA, incluye la paviomentación del parking, la instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, la creación de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y, sobre todo, la creación de una segunda entrada, que conectará con el parking principal mediante un paso de peatones pensado especialmente para familias y niñoas que accedan al club. La junta recordó que de este acuerdo ya se había informado en la asamblea del pasado año y estaba aprobado.

Otra de las reformas previstas es la construcción de una pérgola que conectará desde el ascensor hasta la sala de fitness para proteger a los socios de situaciones de meteorología adversa. Este proyecto permitirá, además, ampliar la pérgola con el fin de crear un espacio cubierto que pueda ser destinado a uso deportivo. Otras actuaciones incluyen la renovación de las taquillas de los vestuarios masculino y femenino.

El presidente del club, José Luis Solans, que concluye su segundo mandato, dijo que estas obras contribuirán “a situar el club en el siglo XXI y modernizarlo”. En cuanto al proceso electoral, cuyos comicios están previstos el 26 de marzo, el periodo de presentación de candidaturas finaliza este jueves. Solans manifestó a este diario su voluntad de presentarse a la reelección “porque me lo han pedido muchos socios”.