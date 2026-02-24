Jan Castellon, el leridano que sueña con el Tour

“Hay una pequeña posibilidad de estar en la salida del Tour en Barcelona. Evidentemente, sé que es difícil, porque en el equipo somos 26 corredores y solo pueden ir ocho, pero no escondo que me lo marco como un objetivo, aunque sin presionarme de más”.

Con esta sensación afronta su segunda temporada como ciclista profesional Jan Castellon (Alpicat, 31-7-2003), como parte del Caja Rural, un equipo que a finales de enero vio como su temporada cambiaba por completo, ya que recibió la invitación para participar por primera vez en su historia en el Tour de Francia, una de las cinco que recibieron equipos de la segunda categoría (ProTeam), que no tienen su puesto asegurado en las grandes vueltas.

“Cuando llegó la noticia fue una auténtica sorpresa y es algo que cambia mucho la perspectiva de la temporada, tanto del equipo como para mí a nivel personal”, explica Castellon. Pese a ello, no quiere que la ilusión de poder competir en la ronda gala, que se ajusta mucho a su perfil como escalador, le suponga una losa. “La puerta está abierta, pero en mi primer año los resultados llegaron sin meterme presión y este año tengo que trabajar igual. Quiero trabajar poco a poco y no tirarme piedras en mi tejado, porque aún soy joven y tengo carrera por delante”, señala.

Con tan solo 22 años, el leridano ha arrancado con buen pie su segunda temporada como profesional, ambas en el equipo navarro. Finalizó noveno el AlUla Tour de Arabia Saudí y pocos días después acabó decimoctavo en la Vuelta de Omán.

Después de unas primeras semanas de competición en 2026, reconoce que “veo que he preparado mejor la temporada que en mi debut, porque ya tengo un año de experiencia y esto me puede ayudar, además de que salieron buenos resultados y estoy contento con mi evolución”.

Su calendario para los próximos meses, en los que se ha afincado en Castelló de la Plana para acondicionar mejor los entrenamientos, pasa por participar en distintas pruebas en Francia e Italia, antes de la Volta a Catalunya –en la que el año pasado ya debutó con una participación destacada– y la Itzulia.