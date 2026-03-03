El Vila-sana, por su Mundial, y el Llista, por su 75 aniversario, premiados en la Gala del Patinatge

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana y el Lleida Llista fueron dos de los clubes galardonados ayer durante la séptima Gala del Patinatge Català celebrada en el Auditori CaixaForum de Barcelona. El club del Pla d'Urgell, representado por su presidente, Ramon Porta y prácticamente toda la plantilla y el cuerpo técnico, recibió los premios al Mérito Deportivo como entidad y por la conquista el año pasado del Mundial, mientras que sus jugadoras Victòria Porta, Aina Florenza, Anna Salvat y Elsa Salvanyà fueron homenajeadas por ganar el Campeonato de Europa con la selección española. Por su parte, el Lleida Llista fue distinguido por el 75 aniversario que celebra este año y cuyo galardón recogió su presidente, Enric Duch.