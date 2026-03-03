Estrada y Bojan, juntos por la salud mental

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El exárbitro de Primera División Xavier Estrada presentó ayer su nuevo libro, 'El partit que no veus', ante un casi repleto Auditori del Campus de Cappont de la UdL. Acompañado por Bojan Krkic, que escribió uno de los prólogos del libro, y de Eulàlia Pagès, directora de Pagès editors y Editorial Milenio, abogó por “hacer mucha pedagogía más allá de las entidades deportivas para dar herramientas a los niños, adolescentes e incluso adultos sobre cómo gestionar una situación adversa de cara a un examen, una presentación en público o practicar el deporte que aman”, añadió.

La presentación, que fue el acto de salida del libro y se llevó a cabo en formato conversación, tuvo como tema central la salud mental en el deporte y la vida. El objetivo del acto, según explicó Estrada, era que “los asistentes pudieran llevarse algo a casa” de la tertulia con Bojan, deportista que vivió de primera mano los problemas de salud mental en el deporte. Asimismo, el concejal de ERC a la Paeria valoró la importancia de que deportistas de máximo nivel, como el exjugador de Linyola, visibilicen estas situaciones. “En el libro cada uno de los capítulos se cierra con una experiencia de deportistas que han sufrido alguna de estas variables psicológicas y, más allá de abandonar, buscaron recursos para afrontarlas. Es importante explicar estas experiencias”, añadió.

Además, el exárbitro reivindicó la importancia del deporte como elemento integrador en la sociedad. “Debemos encontrar mecanismos para facilitar el acceso al deporte a todo el mundo, independientemente de su origen, situación social o económica. Es crucial tener en cuenta que, más allá de la salud física y fisiológica, hablamos de salud mental”, apuntó. ‘El partit que no veus’ va más allá del deporte de élite y hace referencia, según Estrada, a “lo que le sucede al cerebro del deportista”. “Todo el sufrimiento, frustración y cómo se gestiona el error. Cosas de las que tenemos que hablar para normalizarlas y ayudar a los jóvenes que son las personas del futuro”, concluyó.