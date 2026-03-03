Tres aspirantes pasan el corte, con Laporta al frente

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los precandidatos a la presidencia del Barcelona entregaron ayer en el Auditori 1899 las firmas necesarias para concurrir a las elecciones del 15 de marzo, en una jornada que dejó a tres candidatos a la presidencia: Joan Laporta (8.171), Víctor Font (5.140) y Marc Ciria (2.840), los únicos que pasaron el corte de 2.337 apoyos, que aún deberán ser validados.

El actual presidente y aspirante a la reelección Joan Laporta fue claramente quien más presentó, con 8.171, una cifra inferior a las 10.257 que reunió en 2021 antes de ganar aquellos comicios. Laporta rechazó que el descenso suponga una pérdida de confianza y lo ha enmarcado en un contexto distinto al de hace cuatro años. “Hay una obra de gobierno”, defendió, aludiendo a la recuperación económica del club y al proyecto deportivo actual, con Hansi Flick en el banquillo. A su juicio, la situación de mayor estabilidad reduce la movilización respecto a un escenario de crisis como el de 2021. “Nos hemos encontrado un ambiente en el que parecía que lo teníamos hecho. Queremos explicar con tranquilidad y contundencia el trabajo hecho y rematarlo”, señaló, animando a la participación de los socios.

Por su parte, Víctor Font fue el primero en formalizar la entrega y ha registrado 5.140 firmas, más del doble del mínimo exigido y con un ligero ascenso respecto a 2021, cuando entregó 4,.713. El líder de la candidatura ‘Nosaltres’ aseguró que “empieza el cambio” y planteó las elecciones como un punto de inflexión. “Ha llegado el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el Barça del futuro”, afirmó, reclamando una campaña centrada en la confrontación de modelos y no en “nostalgia ni pancartas”.

También superó el umbral requerido Marc Ciria, que presentó 2.840 firmas, ligeramente por encima del corte. El empresario, que se estrena como aspirante, acudió más tarde de la hora inicialmente prevista pero rebasó el mínimo necesario para seguir en el proceso. En cambio, Xavier Vilajoana quedó fuera tras entregar 1.621 apoyos, cifra insuficiente para superar el corte, como ya le pasó en 2021.

Concluida la entrega, el club procederá al recuento en presencia de notario y, a partir de hoy, iniciará la validación de las papeletas para determinar cuántas son válidas y qué precandidatos cumplen formalmente el requisito para ser proclamados candidatos.

El FC Barcelona se aferra a la épica para intentar hoy (21.00) una remontada que roza el milagro tras el 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Solo una vez en su historia logró levantar una desventaja similar: el histórico 6-1 al Paris Saint-Germain en la Champions 2016-17. El resto de precedentes acabaron en eliminación.

Pese al lastre del partido de ida –en el que el 4-1 anulado a Cubarsí acabó de recrudecer la derrota–, el conjunto azulgrana llega en un gran momento, con pleno de victorias desde su regreso al Spotify Camp Nou y 31 goles a favor en diez partidos, por solo cinco en contra.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, apeló a la fe: “Tenemos que hacer lo imposible posible. No nos rendiremos”, declaró en la previa. El alemán pidió centrarse en el primer gol y “en mantener la portería a cero”, convencido de que el equipo, impulsado por su afición, puede competir ante un rival “fantástico”.

Sobre si la histórica remontada al PSG podría servir de inspiración, Flick descartó mirar al pasado. “No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el la ida y quiero ver nuestra mejor versión”, explicó Flick, que confía en el liderazgo de Pedri y el talento de Lamine Yamal, aunque pidió el 100% de todo el equipo. Sin embargo, las bajas de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong y Eric Garcia obligarán a ajustar piezas en un duelo en el que todo pasa por rozar la perfección.

El Getafe dio la sorpresa y asaltó el Santiago Bernabéu (0-1) gracias a un gran gol de volea de Satriano, que tumbó a un Real Madrid sin ideas y muy precipitado, que se queda a cuatro puntos del Barça, líder de la Liga, tras encajar su segunda derrota seguida. Después de dos ocasiones blancas en el tramo inicial y una expulsión perdonada a Rüdiger tras una agresión, el Getafe aprovechó una jugada aislada para adelantarse, con un disparo precioso de Satriano directo a la escuadra. Con el marcador a su favor, el equipo de Bordalás se defendió con orden y solo sufrió en el tramo final de partido, cuando Soria paró con gran acierto dos ocasiones locales.

Inadmiten la denuncia contra Laporta

La Audiencia Nacional ha inadmitido por falta de competencia una denuncia de un socio azulgrana contra Joan Laporta y varios miembros de su anterior Junta Directiva por operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero. En un auto, el magistrado Santiago Pedraz retifica el criterio de la Fiscalía y dice que no es competente para investigar los presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Luz verde al regreso de la Grada d’Animació

Los Mossos d'Esquadra autorizaron ayer al Barça a que la Grada d'Animació regrese por primera vez al Spotify Camp Nou, tras la expulsión el año pasado por un conflicto con el club. Así, los grupos de animación tendrán reservadas unas 700 localidades en un córner (espacio provisional para el partido de hoy), con el fin de que el ambiente en el estadio fomente la remontada.

El Madrid confirma la lesión de Mbappé

Kylian Mbappé sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, según el parte médico emitido ayer por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.