Dos pruebas puntuables para los JJOO, en La Seu

El Parc del Segre de La Seu d’Urgell será una de las sedes claves en la carrera por la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y es que la instalación del Alt Urgell será la única que acogerá dos de las nueve pruebas que serán puntuables para cita olímpica estadounidense, concretamente la Copa del Mundo que acogerá el próximo mes de septiembre, que además será la final del certamen, y el Campeonato del Mundo del año que viene, el cuarto que alberga en toda su historia.

La Federación Internacional (ICF) ha cambiado este año los criterios de clasificación olímpica. Antes únicamente puntuaban los campeonatos de Europa y del mundo previos a la cita olímpica, mientras que ahora serán nueve las pruebas que contarán para lograr las plazas de las modalidades de eslalon, tanto en K1 y C1 masculino y femenino, como kayak cross. Además de las dos que se disputarán en La Seu, también serán puntuables el Mundial de Oklahoma, que albergará precisamente las pruebas de piragüismo de los Juegos angelinos, y la Copa del Mundo de Vaires-sur-Marne (París), ambas a disputar este año, y cinco de las Copas del Mundo del año que viene, entre ellas las de Londres, Praga, Augsburgo y Pau. De estas nueve pruebas se podrán descartar cuatro.

Por otra parte, los leridanos Miquel Travé y Núria Vilarrubla disputarán a finales de mes una prueba del ranking ICF en Oklahoma para probar el canal de los Juegos.

La Copa Pirineus cierra inscripciones con 250 palistas

La competición oficial arranca este fin de semana en el Parc del Segre con la disputa de la primera jornada de la Copa Internacional Pirineus, que llega a su decimosexta edición y que se completará siete días después en el canal francés de Pau. Este año se ha tenido que limitar la participación y se ha cerrado la inscripción con 250 palistas de 23 países. “Hemos primado la calidad a la cantidad”, apuntó ayer durante la presentación la gerente del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez.Debido a que La Seu será la sede del Mundial de 2027, muchos países aprovecharán la Copa Pirineus para probar el canal leridano, de ahí que potencias como Gran Bretaña acudirá con sus primeras espadas. Entre ellos, Adam Burgess, subcampeón olímpico el año pasado; Joseph Clarke, vigente subcampeón mundial y olímpico de kayak cross, y Mallory Flrankin, subcampeona olímpica en Tokio 2020 que participará como ‘abridora’ para probar el canal, ya que acaba de reincorporarse a la competición después de ser madre.