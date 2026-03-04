El Hiopos busca "recuperar la alegría en la pista" tras el parón

Los jugadores del Hiopos Lleida John Shurna y Mikel Sanz aseguraron este martes que el parón de dos semanas sin competición ha servido para “reagruparse” y preparar con ambición el exigente tramo que arranca este domingo en la pista del Baskonia, vigente campeón de la Copa del Rey, en el que el equipo leridano aspira a "recuperar la alegría en la pista".

Shurna reconoció que el descanso llegó en un momento “extraño” tras las dos últimas derrotas en casa, ante Bàsquet Girona y BAXI Manresa, y que el equipo habría preferido “jugar de inmediato”. No obstante, destacó que este tiempo ha permitido al grupo “mejorar, recuperar en lo físico y prepararse para un tramo ultra competitivo”.

El ala-pívot estadounidense advirtió de la dificultad del reto en Vitoria, ante un rival que llega “en ritmo” su triunfo copero y los partidos en la Euroliga. “Son un equipo muy talentoso y en un gran momento. Para ganar la Copa no dependes solo de un jugador, juegan bien como bloque y distintos jugadores dan un paso adelante”, afirmó.

En este sentido, subrayó que las claves pasarán por “la defensa y la intensidad desde el inicio hasta el final”, así como por mejorar las salidas a pista, uno de los aspectos que, a su juicio, les ha penalizado en las últimas jornadas. “Tenemos que forzarles a tiros difíciles y estar concentrados en cada partido, independientemente del calendario”, añadió, en referencia también al duelo posterior ante el Real Madrid.

Por su parte, Mikel Sanz valoró el parón como una oportunidad para “asentar bases” y desconectar mentalmente. “A veces necesitamos salir de la rutina y descansar. Veo al equipo más conectado, con más hambre y más ganas”, explicó.

El jugador destacó también la mejoría física de la plantilla, con más tiempo para tratamientos y recuperación de molestias, así como la incorporación de Dani Garcia al grupo, lo que permitirá ampliar la rotación.

De cara al choque en el Buesa Arena, Sanz insistió en que el equipo debe “recuperar la intensidad defensiva” y volver a disfrutar sobre la pista. “Nuestra identidad es correr, ser intensos atrás y compartir el balón”, señaló.

Pese a la entidad del rival, el jugador restó dramatismo al hecho de medirse al reciente campeón copero. “Para nosotros es lo mismo. Cuando vinieron aquí también eran Baskonia y les ganamos. Vamos a competir contra un rival más de la liga”, concluyó.