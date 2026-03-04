PREMIOS
Marc Márquez y Kilian Jornet, nominados a los Laureus
Los leridanos Marc Márquez y Kilian Jornet han sido nominados a los Premios Laureus, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 20 de abril en Madrid. El de Cervera, que estuvo nominado en 2015 y 2020 y fue distinguido con el premio ‘Revelación’ en 2014, tendrá como rivales a Carlos Alcaraz, al atleta sueco Mondo Duplantis, ganador el año pasado; el ciclista esloveno Tadej Pogacar, el futbolista francés Ousmane Dembélé y el tenista italiano Jannik Sinner. Kilian optará a la categoría de ‘Deportista Mundial de Acción’ gracias a su reto ‘States of Elevation’, con el que unió 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros en EEUU.