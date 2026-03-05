El Cadí La Seu despide a su entrenador, Isaac Fernández

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu anunció ayer la destitución de su entrenador, Isaac Fernández, después de que el equipo haya encadenado cinco derrotas en Liga Femenina Endesa y esté solo una victoria por encima del descenso, con siete jornadas por disputar, tres de ellas frente a rivales directos por la salvación. El equipo leridano ocupa la decimocuarta posición, con ocho victorias y 15 derrotas.

“El Cadí La Seu y el entrenador del primer equipo, Isaac Fernández, han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar su etapa en el club. Agradecemos su trabajo y le deseamos muchos éxitos en el futuro. El club ya está trabajando en la incorporación inmediata de un nuevo entrenador”, explicó la entidad en un comunicado, en el que añadió que está buscando un relevo para que asuma las riendas del equipo de forma inmediata y lo dirija mañana frente al Leganés (20.30), octavo, en el último partido antes del parón internacional.

El técnico barcelonés se despide así del Cadí tras una temporada y media como entrenador. Llegó al banquillo urgelense en septiembre de 2024, tras la precipitada salida de Fabián Téllez en la pretemporada, y consiguió la permanencia a tres jornadas del final la pasada temporada, pese a ser el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría. De hecho, acabó la competición undécimo, con un balance de 12-18.

Esta campaña ha estado marcada por los constantes cambios en la plantilla y la dificultad para sacar victorias. Una buena racha de tres triunfos consecutivos a inicio de año ante rivales directos parecía que encaminaba la permanencia. Pero desde entonces el Cadí ha encajado cinco derrotas consecutivas, tres de ellas ante rivales duros como Perfumerías Avenida, Girona y Valencia, que han dejado al conjunto leridano de nuevo con solo un triunfo por encima de la salvación. Especialmente en las últimas dos, en casa ante un rival directo como el Euskotren (42-77) y en la visita a Valencia (77-44), el equipo dejó muy malas sensaciones, lo que ha precipitado el cambio en el banquillo para salvar la temporada.