El Hiopos quiere “recuperar la alegría en la pista”

Los jugadores del Hiopos Lleida John Shurna y Mikel Sanz aseguraron ayer que el parón de dos semanas ha servido para “reagruparse” y preparar con ambición el exigente tramo que arranca este domingo en la pista del Baskonia, vigente campeón de la Copa, en el que el equipo leridano aspira a “recuperar la alegría en la pista”.

Shurna reconoció que el descanso llegó en un momento “extraño” tras las dos últimas derrotas en casa, ante Girona y Manresa, y que habría preferido “jugar de inmediato”. No obstante, destacó que este tiempo ha permitido al grupo “mejorar en lo físico y prepararse para un tramo ultra competitivo”.

El ala-pívot estadounidense advirtió de la dificultad del reto en Vitoria, ante un rival que llega “en ritmo” tras su triunfo copero y los partidos de Euroliga. “Son un equipo muy talentoso y en un gran momento. Para ganar la Copa no dependes solo de un jugador, juegan bien como bloque y distintos jugadores dan un paso adelante”, afirmó.

En este sentido, subrayó que las claves pasarán por “la defensa y la intensidad desde el inicio”, así como por mejorar las salidas a pista, uno de los aspectos que, a su juicio, les ha penalizado en las últimas jornadas. “Tenemos que forzarles a tiros difíciles y estar concentrados en cada partido”, añadió.

Por su parte, Mikel Sanz valoró el parón como una oportunidad para “asentar bases” y desconectar mentalmente. “Veo al equipo más conectado, con más hambre y más ganas”, explicó.

El jugador destacó también la mejoría física de la plantilla, así como la incorporación de Dani Garcia al grupo, lo que permitirá ampliar la rotación. De cara al choque en el Buesa Arena, Sanz insistió en que el equipo debe “recuperar la intensidad defensiva” y volver a disfrutar sobre la pista. “Nuestra identidad es correr, ser intensos atrás y compartir el balón”, señaló.

Pese a la entidad del rival, restó dramatismo al hecho de medirse al campeón copero. “Para nosotros es lo mismo. Cuando vinieron aquí también eran Baskonia y les ganamos. Vamos a competir contra un rival más de la liga”, concluyó.