El Sant Isidre de Montoliu, primer líder de la Liga Adejo

El Sant Isidre de Montoliu se convirtió en el primer líder de la duodécima edición de la Lliga Escolar d’Escacs Adejo tras imponerse en la jornada inaugural celebrada el 27 de febrero en la Escola La Mitjana de Lleida. La competición arrancó con una destacada participación, ya que un total de 9 equipos, formados por cuatro integrantes cada uno y procedentes de distintos puntos del territorio leridano, se dieron cita en este primer encuentro.