Font pide “recuperar el club para los socios”

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, protagonizó ayer un encuentro con peñistas y socios leridanos en Lleida en el que centró su intervención en la necesidad de “recuperar el club para los socios” y poner fin a una etapa marcada, a su juicio, por el personalismo y la falta de transparencia.

Font subrayó que el barcelonismo siempre ha sido especialmente activo en Lleida y reivindicó el papel histórico del movimiento peñístico como columna vertebral del club. A su juicio, ese tejido se ha debilitado en los últimos años. “Nos hemos alejado muchísimo de los socios. Se ha triturado el movimiento peñístico y ha perdido el respaldo del club”, lamentó. Por ello, avanzó que su proyecto “Peñas 2030” pretende recuperar, modernizar y reforzar las peñas, dotarlas de presupuesto y fortalecer su papel territorial.

El candidato fue especialmente crítico con el modelo de gestión actual, encabezado por Joan Laporta. “El presidente se confunde con el club mismo. Ese personalismo hace que se alejen los mejores y que no se puedan hacer cosas fundamentales como sanear la economía”, sostuvo. Según Font, la situación financiera sigue siendo preocupante y las dificultades para inscribir jugadores o renovar contratos evidencian que “la realidad es tozuda”. En este contexto, insistió en que el día 15 no se elige solo a un nombre, sino un modelo de entidad. “No va de escoger entre candidatos, va de decidir qué Barça queremos”, dijo. Frente al actual sistema, defendió una gobernanza más participativa y transparente, con asambleas abiertas a todos los socios y el uso de herramientas digitales que permitan votar y participar sin barreras. “Tenemos que poner mecanismos de control efectivos y obligar a la transparencia”, remarcó.

En el plano deportivo, explicó su propuesta de dirección colegiada vinculada al entorno de Pep Guardiola (Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos) para integrar visión técnica, fútbol base y rendimiento. También anunció el plan “Masia 50”, que prevé aumentar la inversión hasta los 50 millones y reforzar la relación con medio centenar de clubes. Sobre Xavi Hernández, aseguró que no desea regresar al club y que es “una leyenda que nadie puede apropiarse”, mientras que expresó su voluntad de ofrecer estabilidad a Hansi Flick si continúa. Font cerró su intervención reivindicando la catalanidad como valor fundacional del Barça y apelando a la perseverancia: “No me mueve llegar por llegar, me mueve proteger la institución”.

Hoy proclamación de candidatos azulgranas

La Junta Electoral del FC Barcelona proclamará hoy a los 11.00 horas a los candidatos a la presidencia del club para poder concurrir a los comicios del domingo 15 de marzo. Joan Laporta y Víctor Font, que presentaron 8.169 y 5.144 papeletas el pasado lunes, pasarán el corte. Falta saber si Marc Ciria, cuyo equipo acudió el lunes por la tarde en el Auditori 1899 con 2.844 boletos, también tendrá suficientes para alcanzar las 2.337 válidas que se requieren, ya que podría haber unas 500 sin el DNI.

Balde y Kounde, un mes de baja por lesión

El Barça perderá aproximadamente por un mes a los laterales Alejandro Balde y Jules Kounde, ambos lesionados en el bíceps femoral durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el conjunto azulgrana disputó el martes contra el Atlético de Madrid.