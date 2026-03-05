Marc Márquez, sobre Acosta: “En 2013, yo gané en mi primer año”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de MotoGP, recordó ayer que en 2013 “ganó en su primer año” al ser preguntado por el paralelismo con Pedro Acosta (KTM) tras su duelo en Tailandia. En un acto de Estrella Galicia 0,0, también explicó el “raro” pinchazo del domingo y confía en que la falta de una Ducati en el podio, 88 fines de semana después, sea algo puntual. “Hay que construir y mejorar”, dijo el nueve veces campeón mundial, que admitió que la retirada deportiva “es de las decisiones más difíciles que puede tomar un deportista”.

Por su parte, el piloto afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Honda), campeón de Moto2 y debutante en MotoGP, aseguró que aprende “muchísimo” entrenando con Marc y Àlex Márquez, aunque reconoce que aún le falta experiencia en la categoría reina.

Además, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, admitió que es “difícil” que se dispute el GP de Catar el 12 de abril por el conflicto en Oriente Medio, aunque no quiso confirmar la cancelación de la cita.