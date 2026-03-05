Pepe Vázquez asume el banquillo del Cadí

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El entrenador gallego Pepe Vázquez asumirá el banquillo del Cadí La Seu hasta el final de temporada, en sustitución del barcelonés Isaac Fernández, destituido el miércoles. El experimentado técnico de Santiago de Compostela, de 46 años (3/6/1980), regresa así a la Liga Femenina Endesa, en la que dirigió al Bembibre y al Perfumerías Avenida, durante un año.

El técnico gallego vivió su última experiencia en el Azulmarino Mallorca Palma la pasada campaña, pero fue cesado a finales de abril por la falta de regularidad del equipo, sexto al final de la competición regular en la Liga Challenge, la categoría de plata.

El preparador no cumplió con las expectativas fijadas por un proyecto diseñado para pelear por el ascenso a la máxima categoría, que logró de manera directa el Leganés, precisamente en el conjunto ante el que se estrenará el viernes como técnico del equipo leridano, en un duelo en el que el Cadí busca un triunfo vital para coger aire en la tabla.

Las de la capital del Alt Urgell acumulan cinco derrotas consecutivas y tienen el descenso a tan sólo una victoria de margen ya que ocupan la antepenúltima posición, con siete jornadas por disputar. Después de su debut en la pista del Leganés, el octavo, la competición vivirá un parón internacional.

El entrenador santiagués cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto femenino y es uno de los más reconocidos en las últimas campañas. Dirigió en LF2 (segunda categoría) al Extrugasa pontevedrés, al Lugo y al Abda. En Liga Femenina fue técnico del Ciudad de Burgos y del Bembibre (2018-23). La campaña 2015-16 entrenó al Horsholm 79ers de Dinamarca.

En enero de 2023 dejó el Bembibre para firmar por el Perfumerías Avenida de Salamanca, uno de los grandes del baloncesto español en la última década. Con el equipo salmantino llegó a tres finales nacionales y alcanzó la los cuartos de final de la Euroliga, aunque fue destituido en enero de 2024 tras una mala racha de resultados, cuando cumplía un año en el cargo.